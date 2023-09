1 Durchsetzungsstark: Kickers-Mittelfeldspieler Lukas Kiefer (li., im Testspiel gegen Felix Allgaier vom SC Freiburg II). Foto: Baumann/Alexander Keppler

Lukas Kiefer ist Abräumer und Antreiber in einem. Der Mittelfeldstratege ist bei den Stuttgarter Kickers nicht mehr wegzudenken und war in allen bisherigen sechs Regionalligaspielen von Anfang an am Ball. Die Karriere des 30-Jährigen verlief nicht ohne Rückschläge.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Der Rückruf kommt mit einer Entschuldigung, die gar nicht nötig gewesen wäre: „Sorry, ich war Joggen“, sagt Lukas Kiefer. Auch am freien Montag machte der Mittelfeldspieler des Fußball-Regionalligisten Stuttgarter Kickers Sport in der freien Natur rund um seinen Wohnort Maichingen. „In meinem Alter muss man was tun“, ergänzt er mit einem Schmunzeln.