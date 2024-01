Stuttgarter Kickers: Das könnte sich in der Winterpause am Kader der Blauen tun

Das könnte sich in der Winterpause am Kader der Blauen tun

1 Der 22-jährige Stürmer Julian Kania vom 1. FC Nürnberg ist bei einigen Vereinen im Gespräch, auch bei den Stuttgarter Kickers. Foto: IMAGO/Zink/IMAGO/Sportfoto Zink / Wolfgang Zink

In den Kader der Stuttgarter Kickers könnte in der Winterpause Bewegung kommen. Innenverteidiger Niklas Kolbe sollen höherklassige Angebote vorliegen, Spieler wie Julian Kania werden mit den Blauen in Verbindung gebracht.











Die Spieler des Fußball-Regionalligisten Stuttgarter Kickers halten sich mit individuellen Trainingsplänen fit, ehe es am 16. Januar mit dem ersten Mannschaftstraining losgeht. Hinter den Kulissen steht vor allem für den Sportdirektor Marc Stein viel Arbeit an. So gibt es nach wie vor Bemühungen, den Kader zu verkleinern. Zumindest stehen Spieler unter Vertrag, denen man keine Steine in den Weg legen würde, sollten sie einen Tapetenwechsel anstreben.