1 Seit der zurückliegenden Winterpause trägt Sercan Sararer das Trikot des KSV Hessen Kassel. Foto: imago/Eibner/Roland Sippel

Der Ex-Bundesligaprofi trifft mit dem KSV Hessen Kassel auf die Blauen. Vor der Partie äußert sich der 33-Jährige im Interview unter anderem zu seinem Team und zu seiner Zeit beim VfB Stuttgart.









Die Stuttgarter Kickers bestreiten ihren dritten Regionalliga-Spieltag am Samstag (14 Uhr/Auestadion) auswärts beim KSV Hessen Kassel. In dessen Aufgebot steht seit der Winterpause 2022/23 der frühere türkische Nationalspieler und Ex-Bundesligaprofi Sercan Sararer, der auch für den VfB Stuttgart im deutschen Oberhaus auflief.