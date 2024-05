1 Die Rolle von Innenverteidiger Paul Polauke ist seit der Verletzung von Niklas Kolbe noch wichtiger geworden. Foto: Baumann/Hansjürgen Britsch

Auf Paul Polauke lastet seit der Verletzung von Niklas Kolbe noch mehr Verantwortung im Abwehrzentrum. Wie blickt der 24-Jährige auf das Saisonfinale der Stuttgarter Kickers? Was macht ihn zuversichtlich, dass im Spiel beim FC 08 Homburg der Sprung in die dritte Liga gelingt?











Innenverteidiger Paul Polauke war schon beim verpassten Aufstieg 2022 in Trier mit dabei. Der Innenverteidiger des Fußball-Regionalligisten Stuttgarter Kickers spricht vor dem „Endspiel“ um den Sprung in die dritte Liga am Samstag (14 Uhr) beim FC 08 Homburg über die Entwicklung des Teams, die Lehren die gezogen wurden und die Gründe für seinen Optimismus.