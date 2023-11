Stuttgarter Kickers bei TuS Koblenz: Sinne schärfen vor dem Duell beim Schlusslicht

1 David Braig (li.) köpft den 1:0-Führungstreffer im Hinspiel gegen TuS Koblenz – es folgten noch sechs weitere Kickers-Tore. Foto: Baumann/Volker Müller

Im ersten Saisonheimspiel siegten die Stuttgarter Kickers gegen TuS Koblenz mit 7:0. Nun steht das Rückspiel beim Regionalliga-Schlusslicht an. Und Trainer Mustafa Ünal tut alles, damit der Mitaufsteiger nicht auf die leichte Schulter genommen wird.











Wenn Mustafa Ünal auf das Hinspiel angesprochen wird, stellt er die Besonderheit dieses Ergebnisses erst gar nicht in Abrede: „So ein 7:0 macht etwas in den Köpfen“, sagt der Trainer des Fußball-Regionalligisten Stuttgarter Kickers vor dem Auswärtsspiel an diesem Sonntag (14 Uhr/Stadion Oberwerth) bei TuS Koblenz.