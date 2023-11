Stuttgarter Kickers bei TuS Koblenz: Liveticker: Kickers wollen nächsten Sieg beim Tabellenschlusslicht

1 Sinan Tekerci erzielte das Tor des Tages gegen Offenbach. Foto: Pressefoto Baumann/Julia Rahn

Die Stuttgarter Kickers sind am heutigen Sonntag in der Regionalliga Südwest beim Tabellenschlusslicht TuS Koblenz gefordert. Hier geht es zum Liveticker.











Die Stuttgarter Kickers wollen am heutigen Sonntag (Anpfiff 14 Uhr) mit einem Sieg bei der TuS Koblenz die Tabellenführung in der Regionalliga-Südwest verteidigen. Im Hinspiel feierten die Blauen gegen die TuS einen Kantersieg – 7:0 hieß es am Ende im Gazi-Stadion auf der Waldau. Trotz des Tabellenstands dürfte die Kickers-Truppe vor dem kommenden Gegner gewarnt sein. In den vergangenen drei Spielen holte das Tabellenschlusslicht immerhin vier Punkte – zuletzt erkämpfte sich die TuS ein 1:1 beim Aufstiegskandidaten Steinbach Haiger.