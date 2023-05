1 David Braig zeigt es an: die Stuttgarter Kickers wollen ins Finale. Foto: Pressefoto Baumann/Alexander Keppler

Die Stuttgarter Kickers treffen am Mittwochabend im Halbfinale des WFV-Pokal auf Türkspor Neu-Ulm. Ob den Blauen der Finaleinzug gelingt, erfahren Sie hier im Liveticker.









Die Meisterschaft in der Fußball-Oberliga ist fast eingetütet. Nun wollen die Stuttgarter Kickers auch im WFV-Pokal jubeln. Am Mittwoch (Anpfiff 17.30 Uhr) treffen die Degerlocher im Halbfinale auf den Landesligisten Türkspor Neu-Ulm. Eine knifflige Aufgabe – immerhin ist es für den aktuell Zweitplatzierten der Landesliga Württemberg Staffel 2 das Spiel des Jahres. Und die Hausherren strotzen nur so vor Selbstbewusstsein. Schon seit 19 Spielen sind die Neu-Ulmer ungeschlagen – zuletzt setzte es ein 6:2 Auswärtssieg beim TSV Bernhausen.