1 David Kammerbauer und die Kickers wollen in Offenbach erfolgreich in die Saison starten. Foto: Pressefoto Baumann/Hansjürgen Britsch

Es geht wieder los: Die Stuttgarter Kickers starten als Aufsteiger in die Regionalliga. Am Freitagabend müssen die Blauen in Offenbach ran. Hier geht es zum Liveticker.









Der Aufsteiger Stuttgarter Kickers startet am heutigen Freitagabend in die neue Regionalliga-Saison. Im Auftaktspiel treten die Blauen beim Aufstiegskandidaten Kickers Offenbach an. Das Spiel im Stadion am Bieberer Berg wird um 20 Uhr angepfiffen. Stürmer Daniel Kalajdzic, Malte Moos und Dennis Zagaria stehen für das Kickers-Duell auf der Kippe – sie haben mit kleineren Verletzungsprobleme zu kämpfen.