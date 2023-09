1 Loris Maier mit einem Fallrückzieher bei der Partie Stuttgarter Kickers gegen 1. FSV Mainz 05 II – die Blauen gewannen mit 4:1. Foto: Pressfoto/Baumann

Die Stuttgarter Kickers sind in der Regionalliga-Tabelle eingerahmt von drei Reserveteams von Profivereinen. Sie nehmen Traditionsclubs einen Platz weg, sagen die einen. Für die Talententwicklung auf höchstem Niveau sind sie unabdingbar, meinen die anderen.











Platz eins: VfB Stuttgart II. Platz zwei: Eintracht Frankfurt II. Platz vier: TSG 1899 Hoffenheim II. Eingerahmt von diesem Trio rangieren die Stuttgarter Kickers vor dem Spitzenspiel an diesem Freitag (19 Uhr/Sportpark Dreieich) bei Eintracht II in der Tabelle der Fußball-Regionalliga auf dem dritten Platz. Nimmt ein Reserveteam eines Proficlubs am Ende einem Traditionsclub mit großer Fanbasis einen Aufstiegsplatz weg?