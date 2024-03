Stuttgarter Kickers bei der TSG Balingen: Liveticker: Ünal-Team will auch in Balingen punkten

Liveticker: Ünal-Team will auch in Balingen punkten

1 Die Blauen sind aktuell gut drauf. Braig und Blank wollen auch in Balingen jubeln. Foto: Pressefoto Baumann/Hansjürgen Britsch

Die Stuttgarter Kickers wollen bei der TSG Balingen in der Regionalliga Südwest die nächsten drei Punkte einsammeln. Ob dies gelingt, erfahren Sie hier im Liveticker.











Link kopiert



Die Stuttgarter Kickers wollen nach dem 4:0-Auftaktsieg nach der Winterpause gegen den TSV Steinbach Haiger ihre Spitzenposition in der Regionalliga Südwest weiter untermauern. Am heutigen Samstag könnte die Mannschaft von Trainer Mustafa Ünal mit einem Erfolg gegen die TSG Balingen (Anpfiff 14 Uhr) die nächsten wichtigen Punkte im Meisterrennen sammeln. Im Hinspiel erkämpften sich die Blauen zu Hause in Unterzahl noch ein 2:2. Nun sollen in der Bizerba-Arena zu Balingen drei Punkte her.