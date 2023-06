Aufsteiger startet mit neuen Gesichtern in die Saisonvorbereitung

19 Auf Paul Polauke und Co. wartet die erste Einheit nach der Pause. Der Start in die Regionalliga-Saison rückt langsam näher. In unserer Bildergalerie stellen wir alle 18 Teilnehmer vor. Foto: Baumann

Für die Blauen steht der Trainingsauftakt an. Vier externe Neuzugänge und ein Gastspieler sind dabei. Wir informieren vor dem Start über Termine, Personalien und den Dauerkartenverkauf.









Exakt 25 Tage nach dem verlorenen WFV-Pokal-Finale gegen die TSG Balingen kehren die Spieler der Stuttgarter Kickers auf den Rasen zurück. Für den Aufsteiger steht die Vorbereitung auf die anstehende Saison in der Fußball-Regionalliga Südwest an. Trainer Mustafa Ünal bittet an diesem Mittwoch um 10.30 Uhr im ADM-Sportpark zum Trainingsauftakt.