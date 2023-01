1 Hannes I. und Melanie I. zu Stutengarten geben in den nächsten Monaten den närrischen Ton an. Foto: Lichtgut/Max Kovalenko

Stuttgart hat ein närrisches Regentenpaar. Und nicht nur das: Zum ersten Mal schwingt gleich eine ganze Familie das Zepter. Und die ist durchaus prominent.















Stuttgart hat eine neue royale Familie! Für eine närrische Saison regieren Prinz Hannes I. und Melanie I. zu Stutengarten über das Reich der Gesellschaft Möbelwagen. Mit dabei in der Kampagne 2023: der zehnjährige Prinz Aaron sowie die Prinzessinnen Chiara und Fabiana, acht und sieben Lenze alt. „Eine Familie mit drei Kindern hatten wir noch nie und das zu unserem Jubiläum im 125. Jahr“, freute sich Thomas Klingenberg, Präsident der ältesten Karnevalsvereinigung Stuttgarts, als nun das Stadtprinzenpaar am Heiligen Dreikönigstag im Stuttgarter Rathaus von Oberbürgermeister Frank Nopper inthronisiert wurde.

Klingenberg habe ihn schon länger im Auge gehabt für das Amt, scherzte der neue Prinz, im echten Leben Musicalstar, Sänger und Schauspieler Hannes Staffler. „Jetzt hat es zeitlich gepasst.“ Beste Voraussetzung für die Kampagne, die für beide eine Premiere ist. „Toller Verein, tolle Tradition!“, so Melanie Staffler. „Wer will nicht mal Prinzessin sein.“ Ihr Mann ergänzte schmunzelnd. „Es macht Spaß. Und bei mir ist durch den Beruf sowieso das ganze Jahr Karneval.“ Bis zu 30 Termine, Sitzungen und Umzüge, wird das Paar bis Faschingsdienstag absolvieren, auch in Köln und im Fernsehen.