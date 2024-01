Stuttgarter Jazz Open feiern 30. Geburtstag: Noch mehr kostenlose Konzerte für alle

7 Sting (hier 2022 mit seiner Band auf dem Schlossplatz) kommt erneut zum Jubiläum der Jazz Open. Foto: Reiner Pfisterer (aus „Jazz Open The Book“

Der Vorverkauf läuft hervorragend: 40 000 von 50 000 Karten sind für die Jazz Open im Sommer vergriffen. Zum 30. Geburtstag gratulieren Stars wie Grönemeyer, Sam Smith und Sting. Mit Hilfe von Sponsoren verdreifacht sich die Zahl der kostenlosen Auftritte.











Link kopiert



Dass Jazz nur was für alte weiße Männer ist, dürfte die Jazzrausch Bigband am 24. Juli 2024 in der Sparda-Welt widerlegen. Die junge Formation aus München mixt in wilder Leidenschaft die Musikstile, lässt etwa Techno und House auf den Jazz los. Bei dieser irren Truppe kochen die Säle – ekstatische Rauschzustände sind die Folge.