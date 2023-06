So kämpft Eishockey-Profi Mike Glemser um seine Zukunft

1 Mike Glemser spielte in der Jugend in Stuttgart und Bietigheim – nun ging seine Eishockey-Karriere auf tragische Art und Weise zu Ende. Foto: Imago/Michael Gohl

Der Stürmer von den Starbulls Rosenheim ist nach einem Check an der Bande querschnittsgelähmt und liegt in der Klinik – die große Anteilnahme hilft bei der Bewältigung des Dramas.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Der Sport hat die Kraft, in einem Moment ein ganzes Leben zu verändern. Positiv, durch Siege, Medaillen, Triumphe. Aber auch in die andere Richtung. Das Risiko, sich zu verletzen, abzustürzen oder einen Unfall zu erleiden, spielt in vielen Sportarten mit. Auch im Eishockey – wie der tragische Fall von Mike Glemser (25) zeigt.