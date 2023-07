Neue Büros an der Königstraße

12 Auch so kann ein Arbeitsplatz bei Satellite Office aussehen. Foto: LICHTGUT/Max Kovalenko

Das Projekt K35 macht Fortschritte. In den Neubau ist jetzt Satellite Office mit seinem Bürokonzept eingezogen.









Noch sind die Arbeiten an der Königstraße 35 nicht beendet. Ein Bauzaun versperrt weiterhin den Zugang zum Neubau, der sich neben der Burgerkette Five Guys an der Ecke zur Straße Neue Brücke befindet. Die Eigentümer sind die Stuttgarter Projektentwickler W2 Development GmbH und das Münchner Investment-Unternehmen Competo Capital Partners GmbH. Ende 2023/Anfang 2024 soll alles fertig sein. Spätestens dann sollen auch die Einzelhändler ihre Türen öffnen.