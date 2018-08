Stuttgarter Hauptbahnhof Mit den Füßen Klavierspielen

Von red 14. August 2018 - 12:12 Uhr

Sieben Meter lang ist die Tastatur – etwas sportlich sollten die Klavierspieler da schon sein. Foto: privat

Man sollte Klavier spielen können – und das mit den Füßen statt mit den Händen. Wie das geht, erfahren Reisende und Passanten am Dienstag und am Mittwoch im Stuttgarter Hauptbahnhof.

S-Mitte

Klavier mit den Füßen statt mit den Händen spielen? Wie das funktioniert, erleben Reisende und Besucher am 14. und 15. August im Hauptbahnhof. Am Dienstag (12 – 17 Uhr) und Mittwoch (11 – 16 Uhr) steht ein über sieben Meter langes „Walking Piano“ allen Neugierigen zur freien Verfügung, um ihre Step-Klavierkünste und ihr Koordinationstalent auszuprobieren. Darüber hinaus stehen in jeweils 15-minütigen Übungseinheiten zwei Profis den Besuchern zur Seite, um kleine Performances am Riesen-Klavier einzustudieren. Am 16. August ist „Mister Piano“ Dennis Volk außerdem mit seinem „Rolling Piano“ im Hauptbahnhof zu sehen.