Junge Frauen greifen 22-Jährige in der S-Bahn an

1 In einer S-Bahn und später am Hauptbahnhof soll es zu einem Angriff auf eine 22-Jährige gekommen sein (Symbolbild). Foto: imago images/Arnulf Hettrich/Arnulf Hettrich via www.imago-images.de

In einer S-Bahn soll es zu einem verbalen und körperlichen Angriff auf eine 22-Jährige gekommen sein. Die mutmaßlichen Täterinnen sollen noch minderjährig sein. Die Polizei sucht Zeugen.









Zwei junge Frauen sollen eine 22-Jährige erst in einer S-Bahn beleidigt und dann am Stuttgarter Hauptbahnhof angegriffen haben. Wie die Polizei mitteilte, kam es zu der Attacke am vergangenen Donnerstag in einer S-Bahn der Linie S4 in Richtung Schwabstraße.