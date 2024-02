1 Eine Frau hat am Sonntagmittag in einem Geschäft am Bahnsteig 16 randaliert. (Symbolfoto) Foto: imago images/Michael Gstettenbauer/Michael Gstettenbauer via www.imago-images.de

Eine Frau randaliert in einem Geschäft am Stuttgarter Hauptbahnhof. Sie beleidigt und verletzt eine Angestellte. Die Bundespolizei ist nicht nur in diesem Fall gefragt.











Am Sonntagmittag hat eine 31-Jährige in einem Geschäft am Stuttgarter Hauptbahnhof randaliert und dabei eine Angestellte verletzt. Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge ereignete sich der Vorfall gegen 12.30 Uhr in einem Laden am Bahnsteig 16. Die Tatverdächtige wollte hier wohl einen Katalog kaufen.