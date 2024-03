1 Immer wieder muss die Polizei zum Stuttgarter Hauptbahnhof ausrücken. So auch am Mittwoch. (Archivbild) Foto: imago/Arnulf Hettrich

Ein 27-Jähriger belästigt am Mittwoch mehrere Reisende am Stuttgarter Hauptbahnhof und attackiert einen älteren Mann. Daraufhin versteckt er sich in einer Zugtoilette.











Ein 27-Jähriger hat am Mittwochabend mehrere Reisende am Stuttgarter Hauptbahnhof belästigt und einen 61-Jährigen körperlich attackiert. Wie die Polizei berichtet, befand sich der mit über 1,8 Promille alkoholisierte 27-Jährige gegen 21.30 Uhr zunächst am Bahnsteig 5/6 des Stuttgarter Hauptbahnhofes und soll dort mehrere Reisende angesprochen und verbal bestätigt haben.