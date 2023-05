1 Elke Wagner, die den Ochsen in Uhlbach bewirtete, ist im Alter von 67 Jahren gestorben. Foto: Lg//Zweygarth

Am Abend davor stand sie noch in der Küche, am Sonntagmorgen wachte sie nicht mehr auf: Elke Wagner, die mit ihrer Schwester Uta den Ochsen in Uhlbach bewirtete, ist gestorben. „Sie wurde mitten aus dem Leben gerissen“, sagt Uta Wagner.









Normalerweise schaute Elke Wagner sonntagmorgens immer nach dem Hund. Als sie nicht kam, schaute ihre Schwester Uta nach ihr. Die 67-Jährige war wohl aus dem Schlaf nicht mehr aufgewacht. Am Sonntag, 7. Mai, ist Elke Wagner verstorben. Dabei stand sie am Abend davor noch in der Küche vom Ochsen in Uhlbach. „Sie wurde mitten aus dem Leben gerissen“, sagt ihre Schwester Uta. Der Wonnemonat Mai ist für sie ein Trauermonat: Ihre Mutter ist am 5. Mai 2006 gestorben, ihr Vater am 17. Mai 1982. „Immer, wenn der Kastanienbaum in der schönsten Blüte steht“, sagt sie. Er wurde 1917 gepflanzt – als Erinnerung an den im Ersten Weltkrieg gefallenen Bruder des Großvaters. Das Traditionsgasthaus in dem Stuttgarter Stadtteil ist nun vorübergehend geschlossen. „Er war immer unser gemeinsames Ding“, sagt Uta Wagner.