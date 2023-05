Ein 19-Jähriger will auf dem Frühlingsfest ein Fahrgeschäft nutzen und legt dafür seine Bauchtasche in eine Kiste im Kassenbereich. Als er zurückkehrt, ist die Tasche weg. Trotzdem kommt er den mutmaßlichen Tätern auf die Spur.

Die Polizei hat am Dienstag drei Angestellte eines Fahrgeschäfts auf dem Wasengelände in Stuttgart-Bad Cannstatt festgenommen, die die Bauchtasche eines 19-Jährigen gestohlen haben sollen.

Der 19-Jährige fuhr am späten Abend mit einem Fahrgeschäft und legte seine Bauchtasche mit seinen Kopfhörern in eine Kiste im Kassenbereich, die von den drei Mitarbeitern im Alter von 21, 22 und 23 Jahren bewacht wurde. Nach Fahrtende wollte der Mann seine Tasche zurückholen, sie war allerdings verschwunden.

Spur führt zu Wohncontainern

Der 19-Jährige ortete daraufhin seine Kopfhörer. Die Suche ergab, dass sie sich in einem Wohncontainer in der Nähe befinden mussten. Daraufhin alarmierte er kurz nach 23 Uhr die Polizei. Bei der Durchsuchung des Containers, in dem zwei der drei Tatverdächtigen wohnen, fanden die Beamten mehrere Handys sowie Kopfhörer im Wert von etwa 2500 Euro und beschlagnahmten sie. Die Beamten nahmen daraufhin die drei Männer fest. Die Ermittlungen, unter anderem zur Herkunft der Geräte dauern an.

Die Verdächtigen werden im Laufe des Mittwochs auf Antrag der Staatsanwaltschaft einem Haftrichter vorgeführt. Weitere Geschädigte werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0711/89903600 an das Polizeirevier 6 Martin-Luther-Straße zu wenden.