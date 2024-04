Wenn DJ Robin ruft, kommen die Feierwütigen in Scharen – so auch am Dienstagabend im Wasenwirt auf dem Stuttgarter Frühlingsfest. Wir haben die Bilder.

Das Stuttgarter Frühlingsfest ist erst ein paar Tage alt, und schon kam es zu einem Highlight für die Partyszene: Im Wasenwirt sorgte am Dienstagabend wieder einmal DJ Robin für Stimmung bei den Besuchern.

Insgesamt sechs Mal tritt der in Stuttgart verwurzelte DJ Robin in diesem Jahr auf dem Frühlingsfest auf. Auch bei seinem ersten Auftritt beim diesjährigen Wasen hatte er die Band „Die Grafenberger“ im Schlepptau. Und wenn der DJ, der mit „Layla“ den bestverkauften Hit des Jahres 2022 in Deutschland gelandet hat, ruft, kommen die Feierwütigen zuhauf. So war es kaum verwunderlich, dass das Festzelt gut gefüllt und die Stimmung am kochen war.

Wir waren mit der Kamera vor Ort und haben die besten Bilder der Party mit DJ Robin eingefangen – klicken Sie sich durch!