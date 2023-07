1 Wasenglück: Im Kettenkarussell über das Cannstatter Frühlingsfest fliegen. Foto: dpa/Christoph Schmidt

Das 83. Stuttgarter Frühlingsfest steht an – viele Kinder können es kaum erwarten. Wann wird es für Familien am günstigsten, wie vermeidet man den Zuckerschock und was, wenn das Kind im Wasengetümmel verloren geht? Acht Tipps für Eltern.









Während manche Eltern eher in die Fraktion Wasen-Muffel gehören, sind die meisten Kinder ganz heiß auf einen Frühlingsfest-Besuch. Schon Tage vorher sinnieren sie darüber, ob sie ihr Taschengeld in Zuckerwatte, gebrannte Mandeln oder ein Lebkuchenherz investieren und ob sie sich diesmal trauen, in die Achterbahn zu steigen.