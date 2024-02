1 Der Wert des Goldschmucks beläuft sich auf rund 14 000 Euro. (Symbolbild) Foto: dpa/Girlie Linao

Bei einer Kontrolle am Stuttgarter Flughafen haben Polizeibeamte eine Frau mit ihrer Tochter gestoppt, die Schmuckstücke mit einem Goldwert von rund 14 000 Euro durch den Zoll schmuggeln wollten. Zu den Einzelheiten.











Am vergangenen Freitag haben Zöllner am Stuttgarter Flughafen eine Reisende gestoppt, die 104 Schmuckstücke aus Gold in ihrem Gepäck schmuggelte.