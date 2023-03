1 Der umgestürzte Baum beschädigte das Hausdach und die Straßenbeleuchtung. Foto: Andreas Rosar Fotoagentur Stuttgart

An stürmischen Tagen hat die Stuttgarter Feuerwehr in der Regel besonders viel zu tun. So mussten die Rettungskräfte auch am Dienstag immer wieder ausrücken. „Insgesamt ist es bisher ein sehr ereignisreicher Tag“, sagte Feuerwehrsprecher Daniel Anand.

Gegen 14.30 Uhr stürzte am Gähkopf im Stuttgarter Norden ein Baum auf die Straße. Dabei beschädigte er ein Dach und eine Straßenbeleuchtung. Verletzt wurde niemand. Ebenfalls am Nachmittag gab es einen ähnlichen Vorfall in Stuttgart-Mühlhausen. Ein umstürzender Baum beschädigte ein Gartenhäuschen und eine Straßenbeleuchtung.

Zwei Brände waren schnell gelöscht

Gegen 13 Uhr wurde die Feuerwehr aufgrund einer Rauchentwicklung an die Charlottenstraße in Stuttgart-Mitte gerufen. Die Rettungskräfte hatten den Brand auf einer Dachterrasse schnell gelöscht.

An der Neckarstraße war in einem Hinterhof ein Akku in Brand geraten. Auch hier hatte die Feuerwehr rasch alles unter Kontrolle.