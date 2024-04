1 So kannte man Gerhard Lang. Foto: / Stoppel

Der legendäre Sozialdemokrat und Buchautor Gerhard Lang ist im Alter von 92 Jahren verstorben. In seiner Zeit als Bürgermeister wurde Stuttgart zu Deutschlands Sporthauptstadt.











Link kopiert



Die Stuttgarter Sozialdemokraten betrauern erneut den Verlust eines ihrer herausragenden Repräsentanten. Nach dem ehemaligen Wirtschaftsbürgermeister Dieter Blessing Anfang 2023 und der ersten weiblichen Vorsitzenden im Stuttgarter Gemeinderat, Helga Ulmer, im November vergangenen Jahres, verstarb an Karfreitag Gerhard Lang im Alter von 92 Jahren. Es entsprach seinem Wunsch, dass in aller Stille von ihm Abschied genommen wurde. Der 1931 in Rottweil geborene Politiker bildete von 1993 bis zu seinem Ruhestand 1996 als Erster Bürgermeister und damit als Stellvertreter des Stadtoberhaupts ein kongeniales Führungsduo mit Manfred Rommel. Die Chemie stimmte trotz unterschiedlicher Parteibücher, die beiden verband die Distanz zur Sache und eine gewisse Ironie gegenüber ideologischer Verbissenheit. „Natürlich gab es unübersehbare Unterschiede. Er gehörte halt der falschen Partei an“, sagte Lang schmunzelnd bei seinem Abschiedsinterview.