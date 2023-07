1 Kein Leerstand mehr am Herdweg 36: In den Pavillon zieht Benedikt Doll mit einer Filiale von Ice Ice Baby. Foto: Lichtgut/Zophia Ewska

Die Cannstatter Eisdiele hat große Expansionspläne und will mit Qualität punkten. Gleich zwei neue Filialen werden von Ice Ice Baby im August in Stuttgart eröffnet. Und der neue Betriebsleiter Benedikt Doll kommt auch von einer guten Adresse.









Nur ein paar Blätter kündigen bislang die Pläne an: „Hausgemacht“ steht darauf, „lecker“ und „new Gelateria in Town“. Sie wurden an die Scheiben eines lange leer stehenden Pavillons am Stuttgarter Herdweg geklebt. Dabei eröffnet die Cannstatter Eisdiele Ice Ice Baby schon am 1. August an dem kleinen Platz eine neue Filiale. Auch an der Neuen Weinsteige bei der Kreuzung mit der Olgastraße hat die Gelateria eine Baustelle. Von Mitte August an soll dort ebenfalls Eis verkauft werden. Farzad Jahandideh und Paul Schwarzenberger sind mit ihrem Betrieb auf Expansionskurs. Die beiden führen eigentlich eine Firma für Projektentwicklung in der Immobilienbranche, vor fünf Jahren stiegen sie jedoch nebenher ins Eisgeschäft ein und eröffneten Ice Ice Baby in der Cannstatter Bahnhofstraße.