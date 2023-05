1 Der Gänsepeterbrunnen an der Reinsburgstraße Ecke Hasenbergsteige – einer der wenigen Brunnen im unterversorgten Westen. Foto: Tilman Baur

Für neue Trinkbrunnen und Wasserspiele im Stuttgarter Westen gibt es zwölf mögliche Standorte. Im Bezirksbeirat bewerteten Lokalpolitiker die Pläne.









S-West - Das Stadtklima treibt die Verantwortlichen im Rathaus um. Der Klimawandel erzeugt Hitzestress, was sich vor allem in betonlastigen Bezirken wie Stuttgart-West zu einem ernsthaften Problem entwickelt. Das Aktionsprogramm Klimaschutz der Stadt steuert dagegen, die Infrastruktur der Bezirke soll grüner und „blauer“ werden, also mit mehr Wasser versorgt. Dafür hat das Tiefbauamt einen eigenen Trinkwasserbrunnen-Standard entworfen, der direkt an die Wasserleitung angeschlossen und durch Photovoltaik mit Strom versorgt wird. So sollen in den nächsten vier Jahren für 1,2 Millionen Euro 20 neue Trinkbrunnen in der Innenstadt entstehen, vor allem in Gebieten, die wie der Westen in dieser Hinsicht „unterversorgt“ sind, wie Alexander Gass vom Tiefbauamt im Bezirksbeirat sagte.