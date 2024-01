Elisa Badenes und Friedemann Vogel reisen nach Peking, Rocio Aleman und Martí Paixà sind zu Gast bei Roberto Bolles Gala in Turin.

Das Stuttgarter Ballett startet mit einer „Creations“-Vorstellung am 7. Januar im Schauspielhaus ins neue Jahr. Zuvor sind Solistinnen und Solisten auf internationalen Bühnen als Gäste gefragt.

So sind die beiden Stuttgarter Kammertänzer Elisa Badenes und Friedemann Vogel derzeit nach Peking unterwegs. Dort werden sie im Rahmen einer Gala, die das Festival „China International Ballet Season“ abschließt, am 5. und 6. Januar auftreten. Im Gepäck haben die Stuttgarter Starsolisten Marco Goeckes Duett „Nachtmerrie“ und einen Pas de deux aus John Crankos „Onegin“.

Mit Aurora in Turin

Rocio Aleman und Martí Paixà starten in Turin ins neue Jahr. Bei der Gala „Roberto Bolle and Friends“ tanzen sie am 4., 5. und 7. Januar im Teatro Regio Torino Ausschnitte aus John Crankos „Romeo und Julia“ sowie aus Marcia Haydées „Dornröschen“.