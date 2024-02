Stuttgarter Autobauer: Mercedes verkauft Anteile an russischem Lkw-Hersteller Kamaz

Mercedes verkauft Anteile an russischem Lkw-Hersteller Kamaz

1 Kamaz produziert neben zivilen Lkw auch Armeelaster und gepanzerte Fahrzeuge (Archivbild). Foto: dpa/Maxim Shipenkov

Mercedes-Benz war als letzter westlicher Autokonzern noch in Russland involviert. Nun sind die Schwaben beim Lastwagen-Hersteller Kamaz ausgestiegen, der auch für die russische Armee baut.











Der Autobauer Mercedes-Benz hat seine Anteile am russischen Nutzfahrzeughersteller Kamaz verkauft. Die erforderlichen Genehmigungen seien erteilt und die vertraglichen Vereinbarungen umgesetzt worden, teilte eine Sprecherin am Donnerstag mit. Der Vollzug sei im Februar erfolgt. Weitere Beteiligungen der Mercedes-Benz Group AG in Russland bestünden nicht. Zuvor hatten mehrere Medien berichtet.