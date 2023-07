5 Der Porsche Design Tower Stuttgart mit seinem Schriftzug. Foto: Andreas Rosar/Andreas Rosar

Mit 90 Meter Höhe ist der Porsche Design Tower am Stuttgarter Pragsattel kaum zu übersehen. Nun trägt das Hochhaus seinen Namen auch an der Fassade.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Wer zuletzt am neuen Porsche-Domizil am oberen Teil der Automeile an der Heilbronner Straße vorbeigekommen ist, dem wird vielleicht etwas Neues aufgefallen sein: Der Porsche Design Tower hat nun einen Schriftzug. An der Spitze des 90 Meter großen Hochhaus am Stuttgarter Pragsattel prangert die Aufschrift: Porsche Design Tower Stuttgart.