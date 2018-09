Stuttgart Stadtbahnen stoßen zusammen – stundenlange Sperrung

Von red/loj 01. September 2018 - 12:37 Uhr

Bei einem Unfall mit zwei beteiligten Stadtbahnen ist am Samstagmittag in Stuttgart vermutlich mindestens eine Person schwer verletzt worden. Der VVS kündigt eine stundenlange Sperrung an.





Stuttgart - Zwei Stadtbahnlinien der SSB sind am Samstagmittag in Untertürkheim zusammengestoßen. Dies teilte die Polizei mit. Es soll mindestens eine Person schwer verletzt sein, Näheres sei aber noch nicht bekannt, hieß es seitens der Polizei auf Anfrage.

Es handelt sich um zwei Stadtbahnen der Linie U4, die am Karl-Benz-Platz in Stuttgart-Untertürkheim zusammengestoßen und aus den Schienen gesprungen sind. Wie es zu dem Unglück kommen konnte, ist noch völlig unklar.

Wegen des Unfall sind momentan die Stadtbahnlinien U9 und U13 unterbrochen. Die Linie U4 wird nach Hedelfingen umgeleitet, wie der VVS mitteilt. Die U13 endet am Bahnhof Untertürkheim. Wie der VVS weiterhin mitteilt, ist kein Ersatzverkehr möglich. Zwischen Wasenstraße und Untertürkheim sollen potenzielle Fahrgäste deshalb den Fußweg benutzen.

Die Sperrung der Strecke dauert voraussichtlich bis gegen 15.40 Uhr.