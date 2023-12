1 Die Polizei sucht Zeugen (Symbolbild). Foto: dpa/Patrick Pleul

In Stuttgart-Zuffenhausen wird eine Frau von einem unbekannten Mann sexuell belästigt. Die Polizei bittet um Mithilfe – und sucht Zeugen.











Link kopiert



Ein bislang unbekannter Täter hat am Montag eine 42-jährige Frau in der Stammheimer Straße in Stuttgart-Zuffenhausen sexuell belästigt.