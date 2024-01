1 Die mutmaßlichen Täter hebelten ein Schlafzimmerfenster auf. (Symbolbild) Foto: imago/photothek/Thomas Trutschel/photothek.net

Über ein Schlafzimmerfenster gelangen Einbrecher in eine Wohnung in Zuffenhausen. Dort stehlen sie Arbeitskleidung.











Unbekannte sind in der vergangenen Woche zwischen Mittwoch und Montag nach Angaben der Polizei in eine Wohnung an der Horrheimer Straße in Stuttgart-Zuffenhausen eingebrochen. Die Täter hebelten demnach zwischen Mittwochmorgen, 7.30 Uhr, und Montagabend, 20 Uhr, das Schlafzimmerfenster einer Wohnung im Erdgeschoss auf und durchwühlten den Raum.