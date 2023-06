1 Wer hat die Pedelec-Diebe gesehen? Die Polizei bittet um Zeugenhinweise. Foto: dpa/Friso Gentsch

Eine Anwohnerin bemerkt zwei Fahrraddiebe vor ihrem Haus. Gemeinsam mit ihrem Mann nimmt sie die Verfolgung auf.









Unbekannte haben am Donnerstag versucht, ein Pedelec an der Zahn-Nopper-Straße in Zuffenhausen zu stehlen. Eine Anwohnerin bemerkte gegen 21 Uhr, dass sich zwei Männer vor ihrem Grundstück aufhielten. Weil sich einer der Beiden immer wieder umblickte, schaute sie genauer hin – und stellte fest, dass der andere Täter das Pedelec ihres Mannes bei sich hatte. Sie ging auf die Diebe zu und versuchte, das Rad festzuhalten, wurde aber weggestoßen. Sie erzielte aber einen Teilerfolg: Anschließend rannten die Unbekannten ohne Beute über die Stammheimer Straße in die Rütlistraße davon.