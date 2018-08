Stuttgart-Zuffenhausen Hochhaus wegen Brandes evakuiert

Von red 30. August 2018 - 19:58 Uhr

Schreckmoment in Stuttgart-Zuffenhausen: Wegen eines Brandes musste ein Hochhaus in der Haldenrainstraße evakuiert worden. Der Rettungsdienst kümmerte sich um 20 Kinder.





Stuttgart - Wegen eines Brands ist ein Hochhaus in Stuttgart-Zuffenhausen evakuiert worden. Wie die Polizei mitteilte, hatte eine qualmende Waschmaschine am Donnerstag den Einsatz in der Haldenrainstraße 75 ausgelöst. Verletzt wurde niemand, wie die Polizei mitteilte.

20 Kinder seien vom Rettungsdienst betreut worden. Ursache für den Brand sei ersten Ermittlungen zufolge ein Kurzschluss an einer Waschmaschine gewesen. Weitere Hintergründe zum Feuerwehreinsatz waren zunächst nicht bekannt.