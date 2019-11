Fahrgast stürzt in Stadtbahn – schwer verletzt

1 Der Fahrgast stürzte am Donnerstagmorgen in einer Stadtbahn der Linie U7. (Symbolbild) Foto: Lichtgut/Leif Piechowski

Eine Stadtbahn der Linie U7 fährt an der Haltestelle Schozacher Straße an, dabei stürzt ein 79 Jahre alter Mann in der Bahn und verletzt sich schwer. Die Polizei sucht Zeugen.

Stuttgart-Zuffenhausen - Ein 79 Jahre alter Mann ist am Donnerstagmorgen in einer Stadtbahn der Linie U7 in Zuffenhausen gestürzt und dabei schwer verletzt worden. Die Polizei sucht Zeugen.

Wie die Polizei berichtet, fuhr die Stadtbahn, die in Richtung Möhringen unterwegs war, gegen 9.20 Uhr in die Haltestelle Schozacher Straße ein. Kurz nachdem der Zug wieder anfuhr, stürzte der 79-jährige Fahrgast aus bislang ungeklärten Gründen und verletzte sich schwer.

Rettungskräfte versorgten den Mann und brachten ihn zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0711/8990-4100 zu melden.

+ + Crimemap Stuttgart + + Crimemap – wo die Polizei wie oft ausrückt Hier geht’s zur Crimemap >> Einbruch, Diebstahl, Unfall, Gewalt: Unsere Crimemap zeigt, wo sich diese Vorfälle ballen – täglich aktualisiert und auf Grundlage der Berichte der Polizei Stuttgart.