Diebe brechen in ein Reisebüro in Stuttgart-Zuffenhausen ein und erbeuten mehrere Zehntausend Euro. Offenbar waren sie dazu fähig, einen Tresor zu knacken.









Unbekannte sind laut Polizei über das vergangene Wochenende in ein Reisebüro an der Bietigheimer Straße in Stuttgart-Zuffenhausen eingebrochen und sollen Bargeld erbeutet haben. Die Diebe hebelten demnach zwischen Samstag, 13 Uhr und Montag, 9 Uhr Uhr ein Fenster auf, um in das Gebäude zu gelangen.

Mehrere Zehntausend Euro erbeutet

Dort brachen sie nach Polizeiangaben anschließend einen Tresor auf, stahlen das darin befindliche Bargeld in Höhe von mehreren Zehntausend Euro und entkamen unerkannt. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0711/8990 3700 an das Polizeirevier 7 Ludwigsburger Straße zu wenden.