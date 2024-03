Stuttgart-Zuffenhausen: B27 Richtung Stuttgart nach Motorradunfall gesperrt

1 In Stuttgart-Zuffenhausen hat es am Mittwochmorgen gekracht. Foto: Andreas Rosar Fotoagentur-Stuttg/Andreas Rosar Fotoagentur-Stuttg

Bei einem Unfall zwischen einem Motorrad und einem Auto wird mindestens ein Mensch verletzt. Die B27 Richtung Stuttgart ist bis in den Vormittag hinein gesperrt.











Ein Unfall in Stuttgart-Zuffenhausen hat am Mittwochmorgen für Verkehrsbehinderungen gesorgt. Wie die Polizei auf Nachfrage unserer Zeitung mitteilte, kam es gegen 7.20 Uhr auf der B27 zu einem Unfall zwischen einem Motorrad und einem Auto. In der Folge wurde die Bundesstraße bis etwa 10 Uhr Richtung Stuttgart gesperrt, was zu Einschränkungen im Berufsverkehr geführt hatte. Jetzt fließt der Verkehr dort wieder.