Stuttgart-Zazenhausen: Unbekannter platziert Pfosten auf Gleisen

1 Eine S-Bahn ohne Passagiere überfuhr einen Metallpfosten, der auf den Gleisen abgelegt wurde (Symbolfoto). Foto: imago/Werner Kuhnle

In Stuttgart-Zazenhausen legt ein Mann einen Metallpfosten auf den Schienen ab. Eine S-Bahn ohne Passagiere überfährt den Gegenstand.











Zu einem gefährlichen Eingriff in den Bahnverkehr durch einen unbekannten Täter ist es am Montag am Bahnhof Stuttgart-Zazenhausen gekommen. Nach Angaben der Polizei soll der unbekannte Täter zunächst einen für den Straßenverkehr gedachten Metallpfosten an sich genommen und diesen anschließend auf den Gleisen zwischen Stuttgart-Zazenhausen und Stuttgart-Münster platziert haben.