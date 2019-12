1 Der 15-Jährige wurde bedroht und bestohlen. Beschreiben kann er die Männer allerdings nicht. Foto: Adobe Stock/Jonathan Stutz/Jonathan Stutz

Ein 15-Jähriger ist in der Schwabstraße unterwegs, als ihn plötzlich unbekannte Männer an die Wand drücken und ihm seine Wertsachen stehlen. Die Polizei sucht Zeugen der Tat.

Stuttgart-West - Unbekannte haben am Donnerstagabend einen 15 Jahre alten Jugendlichen in der Schwabstraße im Stuttgarter Westen unter Androhung von Schlägen bestohlen.

Laut Polizei war der 15-Jährige gegen 20.30 Uhr in der Schwabstraße unterwegs, als zwei unbekannte Männer auf Höhe der Hausnummer 73 von hinten an ihn herantraten und in eine Hofeinfahrt drängten. Sie forderten ihn zur Herausgabe von mehreren Wertgegenständen auf und erbeuten eine Jacke, eine Mütze, sein Mobiltelefon sowie Schmuck im Gesamtwert von mehreren Hundert Euro.

Da die Täter den Jugendlichen mit dem Gesicht voraus an die Wand drückten, kann er sie nicht beschreiben. Einer von ihnen trug weiße Turnschuhe. Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0711/8990 5778 zu melden.

+ + Crimemap Stuttgart + + Crimemap – wo die Polizei wie oft ausrückt Hier geht’s zur Crimemap >> Einbruch, Diebstahl, Unfall, Gewalt: Unsere Crimemap zeigt, wo sich diese Vorfälle ballen – täglich aktualisiert und auf Grundlage der Berichte der Polizei Stuttgart.