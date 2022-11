Stromausfall in Teilen des Stuttgarter Westens

1 Im Stuttgarter Westen gibt es derzeit einen Stromausfall. Foto: IMAGO/Bihlmayerfotografie

Entlang der Schwabstraße und in weiteren Teilen des Stuttgarter Westen ist am Vormittag der Strom ausgefallen.















In Teilen des Stuttgarter Westens hatten die Bewohner am Samstagvormittag keinen Strom, wie Stuttgart Netze auf Twitter mitteilte. Auch Ampeln funktionierten in diesen Bereichen nicht, wie uns Anwohner meldeten. Die Polizei war nach eigenen Angaben entlang der Schwabstraße vor Ort, um den Verkehr zu regeln.

Demnach waren die Postleitzahlenbereiche 70193, 70173, 70197 betroffen – unter dem Twitter-Posting meldeten sich allerdings auch Betroffene aus weiteren Postleitzahlengebieten.

Nach rund 50 Minuten gab es dann die Entwarnung.