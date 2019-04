4 In Stuttgart-West kam es am Donnerstag zu einem Unfall zwischen einem Sprinter und einer Stadtbahn. Foto: 7aktuell.de/Andreas Werner

Am Donnerstagnachmittag ist ein 32-Jähriger mit einem Mercedes-Sprinter in Stuttgart-West unterwegs. Beim Abbiegen kommt es zum Zusammenstoß mit der U34.

Stuttgart-West - Es hat mal wieder gekracht. Mit einer Stadtbahn. In Stuttgart-West.

Am Donnerstagnachmittag war ein 32-Jähriger mit einem Mercedes-Sprinter gegen 15.10 Uhr auf der Bebelstraße in Richtung Fritz-Elsas-Straße unterwegs. An der Kreuzung zur Schwabstraße ordnete sich der Fahrer zunächst auf der Geradeausspur ein, bog dann aber doch nach links ab. Das schreibt die Polizei in einer Pressemitteilung.

Dabei übersah der Fahrer offenbar die herannahende U34. Es kam zur Kollision, wodurch der Mann leicht verletzt wurde. Der Schaden beläuft sich auf mehrere Tausend Euro.