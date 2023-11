9 Am Birkenkopf hat sich am Montagmorgen ein schwerer Unfall ereignet. Foto: KS-Images.de/ Andreas Rometsch

Am Montagmorgen ereignet sich auf der Geißeichstraße am Birkenkopf ein schwerer Unfall mit zwei Fahrzeugen. Die Strecke muss in beide Richtungen gesperrt werden.











Am Montagmorgen kommt es gegen 7.30 Uhr auf der Geißeichstraße am Birkenkopf in Stuttgart-West zu einem schweren Unfall. Die Strecke ist derzeit in beide Fahrtrichtungen gesperrt (Stand 8.30 Uhr). Vor allem in Fahrtrichtung Birkenkopf hat sich bereits ein Stau gebildet.