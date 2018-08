Stuttgart-West Mann schlägt Rettungssanitäterin im Einsatz

Von red/len 14. August 2018 - 17:13 Uhr

Ein Unbekannter hat eine Rettungssanitäterin während eines Einsatzes angegriffen (Symbolbild). Foto: dpa

In Stuttgart-West ist am Montag eine 26-jährige Rettungssanitäterin angegriffen worden. Der Unbekannte behinderte außerdem einen laufenden Einsatz. Die Polizei sucht Zeugen.

Stuttgart-West - Ein bislang unbekannter Mann hat am Montag gegen 15.15 Uhr eine 26-jährige Rettungssanitäterin in der Breitscheidstraße in Stuttgart-West angegriffen. Wie die Polizei berichtet, ärgerte sich der ältere Mann offenbar über den laufenden Motor des Rettungswagens.

Obwohl die Rettungssanitäterin versuchte zu erklären, warum der Motor laufen muss, wurde der Mann wütend und fing an, auf die 26-Jährige einzuschlagen. Er fügte der Frau dabei erhebliche Schmerzen zu und behinderte den laufenden Einsatz. Schließlich lief er davon. Die Einsatzkräfte erstatteten Anzeige bei der Polizei.

Er sprach mit schwäbischem Akzent

Der Mann wird als circa 1,80 Meter groß und schlank beschrieben. Laut Polizeibericht ist er circa 65 Jahre alt, hat einen grauen Drei-Tage-Bart sowie kurzes, stoppeliges, grau-weißes Haar, wobei nur noch der Haarkranz vorhanden ist.

Zum Tatzeitpunkt soll er eine Capri-Hose, ein rotes T-Shirt und einen Jute-Beutel getragen haben. Er sprach mit schwäbischem Akzent. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Nummer 0711/8990 3300 entgegen.