Schreckmoment im Stuttgarter Westen: In der Nacht auf Sonntag hat ein lauter Knall Anwohnerinnen und Anwohner aus dem Schlaf gerissen. Die Detonation soll so laut gewesen sein, dass selbst Fenster an Wohngebäuden gewackelt haben, sagten Leser gegenüber unserer Redaktion am Sonntag.