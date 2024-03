1 Die Polizei sucht nach Zeugen. Foto: imago/Eibner

In Stuttgart-West rauben am Montagmittag zwei Jugendliche eine 74-jährige Frau aus und stehlen ihr mehrere Tausend Euro. Die Polizei sucht nach Zeugen.











Link kopiert



Unbekannte Täter haben am Montagmittag eine 74-jährige Frau in der Johannesstraße in Stuttgart-West ausgeraubt und ihr mehrere Tausend Euro gestohlen. Wie die Polizei berichtet, hob die 74-Jährige zunächst an einer Bank in der Stadtmitte mehrere Tausend Euro Bargeld ab und verstaute es in einem Briefumschlag in ihrem Rollator.