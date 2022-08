4 Am Montag kommt es zu einem Brand in Stuttgart-West. Foto: Privat

Am Montag steigt Rauch aus einer Wohnung an der Rotenwaldstraße in Stuttgart-West. Die Feuerwehr ist im Einsatz. Was bisher bekannt ist.















Link kopiert

Am Montagvormittag steigt Rauch aus einem Gebäude an der Rotenwaldstraße in Stuttgart-West. Die Feuerwehr befindet sich derzeit im Einsatz, weswegen die Straße in beide Richtungen gesperrt ist.

Um 10.20 Uhr ging laut Polizei die Meldung ein, dass es auf dem Balkon der Wohnung an der Rotenwaldstraße brennt. Ob es auch in der Wohnung Feuer gibt, ist bisher noch nicht bekannt. Das Feuer sei bereits gelöscht, die Arbeiten dauern jedoch noch an. Auf dem Balkon stand nach ersten Informationen ein Pedelec, das geladen wurde. Ob das den Brand ausgelöst hat, sei noch unklar. Die angrenzende Wohnung wurde durch das Feuer wohl nicht beeinträchtigt und ist, nachdem die Feuerwehr gelüftet hatte, weiterhin bewohnbar.

Die Rotenwaldstraße ist momentan noch in beide Richtungen gesperrt. Wie lange die Sperrung anhält, konnte die Polizei nicht sagen. Es komme zu starken Verkehrsbeeinträchtigungen. Insbesondere dadurch, dass für die U-Bahn gerade Schienenersatz-Busse im Einsatz sind, die nun ebenfalls im Stau stehen. Von Verletzten ist der Polizei derzeit noch nichts bekannt. (Stand 11.30 Uhr)