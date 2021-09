5 Feuerwehreinsatz in der Paulinenstraße Foto: SDMG/SDMG / Pusch

Am Mittwochnachmittag rückt die Feuerwehr zu einem Mehrfamilienhaus in Stuttgart-West aus. Aus bislang ungeklärten Gründen ist dort in einer Wohnung ein Feuer ausgebrochen.















Stuttgart-West - Aus bislang ungeklärten Gründen ist am Mittwochnachmittag in einem Mehrfamilienhauses in der Paulinenstraße in Stuttgart-West ein Brand ausgebrochen.

Ein Nachbar entdeckte laut Polizei gegen 15.35 Uhr Rauch aus einer Wohnung im Obergeschoss des Gebäudes und rief den Notruf. Kurz nach 16 Uhr meldete die Feuerwehr, dass das Feuer gelöscht wurde. Rettungskräfte brachten die 73-jährige Bewohnerin mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus.

Ersten Ermittlungen zufolge soll der Brand in der Küche ausgebrochen sein. Es entstand ein geschätzter Schaden von mehreren Tausend Euro. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Einsatzkräfte sperrten die Paulinenstraße bis 16.20 Uhr.