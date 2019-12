1 Einbrecher haben am Wochenende im Stuttgarter Westen ihr Unwesen getrieben. (Symbolbild) Foto: dpa/Silas Stein

In zwei Wohnungen und ein Einfamilienhaus sind Einbrecher am Wochenende in der Zeppelinstraße im Stuttgarter Westen eingestiegen. Die Polizei sucht Zeugen.

Stuttgart-West - Bislang Unbekannte sind am vergangenen Wochenende gleich in mehrere Wohnungen sowie in ein Einfamilienhaus in der Zeppelinstraße in Stuttgart-West eingebrochen. Die Polizei sucht Zeugen.

Die Einbrecher gelangten laut Polizei offenbar über ein Kellerfenster in ein Mehrfamilienhaus und brachen dort die Eingangstüren von zwei Wohnungen auf. Bei einer dritten Wohnung scheiterten die Täter offenbar.

Bei einem Einfamilienhaus, ebenfalls in der Zeppelinstraße, schlugen die Unbekannten die Terrassentür an der Gebäuderückseite ein. Ob und was die Täter bei den Einbrüchen erbeuteten, ist derzeit noch unklar. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0711/8990-5778 bei der Polizei zu melden.

